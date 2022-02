De tør ikke røre ikonisk dansk statue: »De bliver angste bare for at have noget at gøre med mig«

Den danske aktivist og kunstner Jens Galschiøt kan ikke få sin skulptur ’Skamstøtten’ hjem fra Hongkong. Her står den opmagasineret i en container i bydelen Kowloon, efter at den i december under stor mediebevågenhed blev fjernet fra sin plads ved universitetet. Ifølge kunstneren selv har fem fragtfirmaer afvist at håndtere den, og han mener, det skyldes byens sikkerhedslov, der rammer dissidenter og prodemokrater – og har gjort folk bange for at have noget med ham at gøre.