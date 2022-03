Dansk instruktør: »Vi havde holdt parkeret ved siden af et træ, da granaten sprang. Træet var fuldstændig smadret«

Den danske dokumentarist Simon Lereng Wilmont bliver ved med at vende tilbage til det østlige Ukraine i sine film. Her møder han mennesker, der har levet med krig i mange år, men som har en ukuelig vilje til at tro på, at det nok skal gå. Han håber, at hans film kan inspirere til at gøre noget ved de sociale problemer, når krigen engang er slut.