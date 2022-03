Han var en skrap pianist og tæskede sig til sejr i et klaver-battle som afslutning på hans uddannelse, men hans liv endte som en tragedie

Komponisten Prokofjev, der satte sig for at ryste verden med vild musik, var født i Ukraine. Men han valgte et liv i Sovjet og døde samme dag som Stalin. Nyt bokssæt mildner hans vildskab.