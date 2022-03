Vestlige medier får kritik for dækningen, og amerikansk journalist er hårdest ramt

Omtalen af Ukraine som mere civiliseret end lande i Mellemøsten viser, at Vestens dækning af konflikter verden over er racistisk, mener arabisk journalistforbund. Iagttagere ser også eksempler herhjemme, selv om de danske medier selv siger, at de er opmærksomme på problemet.