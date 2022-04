Han var 29 år og red på en bølge af succes, da han opdagede en tumor i hjernen

Melvin Kakooza blev kaldt et af landets store håb inden for komik. Men at levere jokes på en scene var måske aldrig helt den hylde, han skulle lande på. Til gengæld føltes det at lave tv helt rigtigt. En opvækst i Fredericia lærte ham om ydmyghed og at kæmpe for tingene. Men da karrieren i tv-branchen peakede, blev Melvin Kakooza fra den ene dag til den anden ramt af en tumor i hjernen. Og alt blev sat på standby. Et år senere er han tilbage – med sit helt eget talkshow i bedste sendetid.