Hvis kronprinsen havde set 'Borgen’, havde han ikke lavet den fejl

Det kan godt være, at verden står i flammer, men når kronprinsen begår en sproglig fejl, så farer sprogentusiasterne i flint, for kronprins Frederik er tilsyneladende så opsat på ikke at lave fejl, at han faktisk kommer til det alligevel, skriver sprogforsker Marianne Rathje.