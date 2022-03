Justitsminister slår fast: DR kan sagtens betale højere erstatning til krænkede sangere

DR siger, at lovgivningen står i vejen for, at DR kan betale mere end 25.000 i erstatning til tidligere korsangere, der som mindreårige oplevede krænkelser. Men ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) kan DR bare selv vælge at hæve beløbet.