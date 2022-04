DEN RIGTIGE UDGAVE »Når man bliver så gammel, som jeg er, søger man på en eller anden måde lidt tilbage« »Jeg tænker ikke ret meget på døden. Jeg er mere optaget af det, der er tilbage af livet«

De seneste år har Leif Sylvester mest opholdt sig i sit atelier, hvor han arbejder han på sit livs største udsmykning: en engel i form af et syv meter højt relief af stentøj, der skal svæve på væggen på en helt ny folkeskole på hans fødeø Amager. Politikens fotografMartin Lehmann har i over to år fulgt Leif Sylvester, som han har været fascineret af, siden han var barn. Dette er hans fotofortælling om den snart 82-årige multikunstner. Journalist Line Vaaben har i projektets slutning besøgt atelieret i Frederiksværk og har skrevet ordene.