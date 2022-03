Dansk Oscar-håb undrer sig over Mette Frederiksen: »Jeg håber da, de selv kan se hykleriet«

Regeringen jubler – som mange andre – over, at filmen ’Flugt’ på søndag er nomineret til hele tre Oscars, men instruktøren har svært ved at forstå, hvordan man på en og samme tid kan føre en stram flygtningepolitik og hylde hans fortælling om en afghaners grusomme vej til Danmark.