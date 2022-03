»Helt uacceptabelt«: Kvindelige musikere bliver underbetalt, chikaneret og dømt ude på deres køn

Dårlige lønninger, chikane og aldersdiskrimination. Ny undersøgelse fastslår for første gang, at musikbranchen er hård og diskriminerende over for kvinder. Det er helt uacceptabelt, mener forpersonen for Koda.