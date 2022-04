»Jeg synes, det var så ulækkert ... Jeg vidste ikke, at propagandaen var så effektiv, og at folk kunne blive så hjernevaskede«

YouTube er vigtig for Putin-kritiske stemmer og den offentlige debat i Rusland. Men snart kan blokering ramme YouTube. Sker det, vil indholdet på videoplatformen ende med kun at være for de indviede, siger ekspert. Det vil gøre muligheden for fri samtale og debat endnu sværere.