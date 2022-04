Hvordan skal Danmarks kolonihistorie formidles? Nu ligger den omdiskuterede rapport klar

Omdiskuteret rapport om formidling af dansk kolonihistorie konkluderer, at det vil koste 317 millioner kroner at etablere et museum i Vestindisk Pakhus. Der peges også på andre langt billigere løsninger. Kulturministeren skal nu tage stilling til de mulige scenarier.