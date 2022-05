Ibi-Pippi indrømmer fiasko: »Jeg er ikke er tilfreds med, at der kom så meget lim på. Det er jeg ikke stolt af«

Hvad skete der egentlig, da performancekunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard sidste fredag købte billet til Museum Jorn for at overhælde et af museets mest kendte værker med kontaktlim og signere det i eget navn? Er det overhovedet kunst? Og i fald det er, giver det så mening? Og kommer vi til at se Jorns ælling igen i god form? Politikens Emil Bergløv forsøger at finde svarene i Silkeborg og omegn.