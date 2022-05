Nu blusser konflikten op: Filmfolk anklager TV 2 for afpresning

En ny rettighedsaftale har sat stop for udviklingen af ny dansk drama på TV 2. Nu anklager filmfolk TV 2 for at bruge bøllemetoder. Kommer der ikke en løsning på konflikten, frygter flere, at kunstnere mister arbejde, og at producenter går konkurs.