5 hjerter: Museum i København genåbner i forrygende form

Efter to års nedlukning og ombygning genåbner Designmuseum Danmark med ikke færre end otte udstillinger. De skal ses i rap, for de er så varierede og så forskellige i tempo, at de giver et skønt indblik i dansk design – lige fra en lampe af kotarme til små dåser med snustobak.