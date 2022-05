På Roskilde Katedralskole er det normalt at modtage dickpics, hvis man er en pige

Midt- og Vestsjællands Politi er for første gang rykket ud på et gymnasium for at fortælle de unge om konsekvenserne ved digitale sexkrænkelser. Antallet af anmeldelser stiger nemlig, og derfor vil politiet som myndighed i dialog med de unge.