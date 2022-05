Filmredaktørens noter: 21 film. 21 instruktører. 21 vurderinger

Man bliver vanvittig. Der er ingen vej udenom, når man træder ind i det intense lukkede laboratorium, som en filmfestival er. Onsdag 18. maj blev den første konkurrencefilm vist for pressen. Fredag 27. maj havde juryen været igennem 21 film.

Selv for juryen, der skal klare dem på ti dage i perfekte omgivelser og med fuld opvartning, er det hårdt. For alle andre, der skal løbe mellem visninger, interviews, pressemøder og gerne vil nå at se film uden for hovedkonkurrencen også, er det absolut ikke anbefalelsesværdigt ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.