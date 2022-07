Her er spåkoner en milliardforretning, som bliver ved med at vokse

Sydkorea bliver med serier som Squidgame og popbands som BTS hyldet verden over som en moderne kulturel supermagt, men landet har også lang tradition for at dyrke spiritualitet og shamanisme. I en ny serie undersøger Politiken, hvorfor det okkulte fylder så meget i Sydkorea i 2022. Dette er første artikel i serien.