Politikens nye chefredaktør er et »politisk dyr«: »Jeg kommer til at blande mig i tendenser«

Den nye chefredaktør for Politiken skal stå for avisens digitale omlægning, men regner ikke med at afskaffe papiravisen. Som chefredaktør vil hun være mere synlig i den offentlige debat med egne meninger, men hun vil hverken erklære sig woke eller anti-woke.