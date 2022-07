Mads Nørgaard vil være inkluderende: »Det er en politisk beslutning«

Tidens debatter om mangfoldighed, inklusion og klima udfordrer modebranchen. Måske kan det blive en god forretning at lytte til dem. Mads Nørgaard efterlyser et større fokus på diversitet. Fremover bliver det muligt at købe designerens også i XXXL.