Han sparker døren op: Mediemogul havde knap været ansat i to måneder, før han tog livet af en hel afdeling

For få måneder siden blev han udråbt som chef for en af verdens største medie- og underholdningsvirksomheder. David Zaslav har stor erfaring i branchen, men står nu over for sin største opgave. Og medarbejderne i Warner Bros. Discovery har allerede slået sig på ham.