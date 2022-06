Filmredaktør: Danmarks store festival for spillefilm er lukket ned. Her er de ansvarlige

Filmfestivalen CPH PIX lukker. Det er et tab for det publikum, der værdsætter et mangfoldigt og bredt kurateret filmudbud, og for den danske filmkultur og -branche, der sagtens kan bruge et vindue til verden, skriver Kristoffer Hegnsvad i denne kommentar.