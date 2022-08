Jeg tror helt ærligt ikke på det. Men en lille tvivl lurer i mit sind. Hvad nu, hvis han har ret?

Kan et computersystem have følelser og en sjæl? Det påstår en nu fyret Google-udvikler om det raffinerede samtalesystem LaMDA. Jeg dykker ned i hans dokumentation med skepsis – og en smule ængstelse. For hvad hvis han har ret? Jeg ved jo fra film og bøger, at selvstændige supercomputere kan ende med at udslette os.