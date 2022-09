6 hjerter: Mesterværk er rablende vanvittig, pervers, paranoid og isnende profetisk

Da Hergé i 1953 skulle sende Tintin, Tournesol og Kaptajn Haddock ’Månen tur/retur’, bar rakettens design præg af, at den tyske V-2 raketbombe var det eneste oplagte forbillede. Det var fire år før Sputnik indledte rumkapløbet og 14 år før USA affyrede de første Saturn-raketter. Hårdnakkede konspirationsteoretikere hævder, at månelandingen kun var en film indspillet i et studie af Stanley Kubrick. Filmholdet er i hvert fald på plads, da en amerikansk raket her på billedet stiger til vejrs fra Kennedy Space Center.