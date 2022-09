Et af verdens mest ikoniske stykker legetøj opstod, da Alma blev løsladt fra væveriet

Alma Siedhoff-Buscher var i starten af 1920’erne studerende ved den tyske kunstindustri- og håndværkerskole Bauhaus, der var berømt for at være progressiv og nytænkende. Skolen tiltrak studerende fra hele Tyskland og udlandet, der ville være en del af den moderne bevægelse inden for arkitektur, kunst, design og håndværk. Men grundtankerne om køn og kvinder var stadig konservative blandt skolens ledelse, der med slet skjult hån kaldte de kvindelige studerende for ’Bauhausmädels’, altså Bauhaustøser.