La Belle Époque var ikke kun smuk: Toulouse-Lautrecs cancanpiger levede usselt som sexarbejdere

Men under de æggende rytmer lurer skyggerne. Ude bag Montmartres bakker ruster tyskerne op, Første Verdenskrig rumler forude, og på bjerget selv huserer mikrober og fattigdom. Mens resten af Paris bliver renoveret og får kloaksystemer, får bjerget nordpå lov at ligge med søle i rendestenen, tuberkulose i opgangene og en hårdtprøvet befolkning, der må skrabe penge sammen, hvor de er. For kvindernes vedkommende under de berømte skørter.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.



Prøv 30 dage for 1 kr. Under 30 år? Få Politiken for 49 kr./md i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil

Allerede abonnent? Log ind her