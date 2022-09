Peter Sommer har taget en maske på for at vise sit sande ansigt frem

En snak med Peter Sommer om hans nye teaterkoncert ’I morgen er alt muligt’, om at være bange for at falde i søvn i teatret og om den udvikling, der særligt inden for de sidste år har gjort, at han i dag er klar til at træde ind som hovedperson på en teaterscene.