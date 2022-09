Ulovlige kopier af Rodin-skulpturer dukker op. Og tidligere direktør for magtfuld fond stod bag

En skulptur af den store franske billedhugger Auguste Rodin, som stod i den tidligere direktør for Ny Carlsbergfondets sommerhus, er hentet og omsmeltet af den nuværende direktør i Ny Carlsbergfondet. Skulpturen har vist sig at være en ulovlig kopi, som den tidligere direktør fik støbt i Italien og lod fondet betale for. Her er historien om den magtfulde danske kunstfonds Rodin-kopier, der ifølge Ny Carlsberg Glyptoteks direktør har skadet museets oprindelige og unikke Rodin-skulptur fra 1889.