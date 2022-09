Simon Spies om grønlandske piger: De boller, som vi andre går på lokum

Da Simon Spies besøgte Grønland i 1974, opførte han sig, som mange gjorde i 1970’erne. Som om grønlænderne var andenrangsborgere. Medierne lod i en let tone ham kalde en 17-årig pige for sin »souvenir«, mens Ulla Dahlerup i B.T. var eneste kritiske røst. Når han sagde, at grønlandske kvinder havde sex, som vi andre gik »på lokum«, var det til dels Simon Spies, der vrøvlede, siger historiker. Og til dels klassisk postkolonialisme.