De kører Mercedes, går i rullekravesweatre og er meget diskrete. Og så er de munke på et kloster i Jylland, hvor de trykker nogle af Danmarks flotteste bøger

For enden af en lang vej syd for Odder ligger et trykkeri og et kloster, som laver nogle af landets fineste bøger. I over 50 år har munkene på klosteret dyrket deres egen særlige religion, der prøver at rumme alle verdens religioner på en gang, og som i sidste ende skal hjælpe med at skabe en mere fredelig verden.