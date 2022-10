Dansker have forudset krigen i Ukraine, men næsten ingen lyttede til ham

På Bornholm spejder militærhistoriker Jakob Seerup efter krigsskibe og undrer sig over, at vi andre går mere op i fødevarepriser end i at lægge en plan for det scenarie, at nogen bomber vores kritiske infrastruktur. Selv bruger han mere tid på sin søkort-app end på at følge elpriserne. I en grad, så det faktisk også er ved at fylde »alt for meget«.