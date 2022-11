»Sådan nogle ækle fandens kakerlakker!«: Banebrydende undersøgelse viser, hvem der især må lægge ryg til had online

I en banebrydende analyse kortlægger Malmø som det første sted i verden det had, borgere møder online. Den viser, at over 75 procent af de hadefulde kommentarer retter sig mod etniske og religiøse minoriteter. De vælter især frem efter for eksempel optøjer eller demonstrationer i den fysiske verden. Og de får lov at stå uimodsagt. For mens kommunen har politi og socialarbejdere på gaden, er den digitale by et anarki. Det vil Malmøs byråd nu gøre op med.