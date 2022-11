»Alle havde meget udførlige beskrivelser af, hvordan de ville straffe og voldtage mig«

Hver aften tjekker Laura Bates, stifter af den globale bevægelse The Everyday Sexism Project, om døren er låst og vinduerne lukket. Hun har både en alarm derhjemme og én, hun tager med sig, når hun rejser rundt i England og holder foredrag. Dagligt modtager hun hundredvis af trusler fra mænd, som vil voldtage eller torturere hende eller slå hende ihjel. Fordi hun tillader sig at mene, at mænd og kvinder bør behandles lige.