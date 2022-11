Dansk egyptolog: Der er noget vigtigt, vi nærmest har glemt om Tutankhamons grav

For præcis 100 år siden stod den britiske arkæolog Howard Carter i spidsen for at udgrave Tutankhamons sensationelle grav i Kongernes Dal. I dag er det vigtigt at huske, at det rent faktisk var en lokal egypter, der fandt indgangen, lyder det fra dansk egyptolog. Han har netop udgivet en bog, der fortæller om fundet fra egypternes side.