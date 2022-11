Hvor længe må Adas brystvorter blive liggende på Instagram?

Mænds brystvorter er velkomne på Instagram, men kvinders censureres. Der er ingen gennemsigtighed i de præcise retningslinjer, så kunstneren Ada Hyldahl Fogh bruger sin kønstransition til at udfordre platformens algoritmer. For hvornår er hendes brystvorter blevet kvindelige nok til at udgøre et problem?