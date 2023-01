»Flere gange har jeg grædt efter sex. For det var jo ikke meningen, at jeg skulle kunne lide det. Men det kunne jeg så«

Som barn var Natasha Brock udadvendt og ’happy-go-lucky-agtig’. Det ændrede sig, da hun var først i 20’erne og meldte sig ud af mormonkirken, der har været en stor del af hendes opvækst. Under bruddet mistede hun visheden om, hvem hun selv var. Og blev bange for, at alle andre kunne se det. Nu nyder den 33-årige komiker friheden i ikke at have defineret sig selv.