Nekrolog: En alt for ung popstjerne er død

Da Hugo Helmig brød igennem i 2017, kneb man sig i armen i hele landet, men dog især i Aarhus: Kunne det virkelig passe, at der var endnu en Helmig på vej? Siden da er han også blevet et præcist sindbillede på en generation. En generation, han fik til at danse, synge, feste. Men også en generation, som er sårbar.