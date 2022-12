»Julen er så symbolsk, så det er sårbart, når man er en sammenbragt familie«

For forfatter Rebecca Bach-Lauritsen handler julen i høj grad om genkendelighed og dens mange traditioner, men i takt med at hendes børn bliver ældre, bliver det sværere at holde fast i de traditioner. For hende er julen også nervernes fest. Vi har spurgt en række kulturpersoner, hvad de bryder sig mindst om ved sig selv – eller deres familie – ved juletid.