Kan du huske manden, der forsøgte at redde et akvarium i Kyiv? Her er, hvad der skete med fotografen bag billedet

Billedet af den bevæbnede mand, der redder en kat og en akvariefisk i sikkerhed i Kyiv, blev taget af en ukrainsk kunstfotograf, som i begyndelsen af krigen endte med at dække frontlinjen. Her er historien om, hvad der er sket for fotografen Mykhaylo Palinchak, siden vi talte med ham første gang i marts.