Korrespondent: Kongefamilien skal pakke følelserne væk og indse, at de er en magtinstitution i Danmark

Et kongehus i Margrethe-versionen har ikke den store fremtid i Danmark. Det appellerer nemlig til en mindre og mindre del af befolkningen, mener royal korrespondent. Kronprinsparrets stil er at tale mere om værdipolitik og mere til de unge. Men dermed åbner de også en flanke, der gør kongehusetsårbart. I en serie spørger vi en stribe kulturpersoner, om det giver mening at have et kongehus i 2023.