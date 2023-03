Under en ophedet diskussion råbte fotografen ad Åsne Seierstad: »Jeg ved godt, hvorfor du ikke vil hjem. Du har ikke noget liv at komme hjem til«

Som barn stak hun ofte af fra forældrene og udlevede en stærk trang til at gøre, hvad hun ville. Og som voksen fortsatte hun egentlig med at gøre det samme, bare i sin journalistisk og i sine bøger, hvor hun rapporterede fra de steder i verden, andre flygtede fra. Nu er Åsne Seierstad vendt tilbage til Afghanistan, det land, der gav hende international berømmelse, men også belastede hende ved at give hende en retssag på halsen.

Vi forsøger at hale ind på nordmanden gennem Oslo for at forstå, hvordan det hele begyndte, og hvorfor der ofte er larm lige dér, hvor hun befinder sig.

