Han fortæller arbejderklassens historier på scenen

Gary Clarke voksede op i en fattig by i England, hvor alle mænd forventedes at arbejde i den lokale kulmine. Men en dag i skolen så en lærer ved et tilfælde Gary Clarke danse. I dag er han prisvindende koreograf, som skaber moderne danseshow – altid med udgangspunkt i arbejderklassen.