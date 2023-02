Helt ny byform er skudt op på bar mark: »Jeg oplevede nærmest en festivalstemning«

For flere år siden så en kendt Aarhus-investor muligheden for at købe 200 sammenhængende hektar land nord for Aarhus: Her ville han skabe en bæredygtig by, som man ville bygge den, hvis man skulle begynde helt forfra. Nu er de første 700-800 beboere i Nye ved at vænne sig til brugsret til terrasser, man ikke ejer. Hvedebrødsdagene er ovre, men kursen er den rigtige, lyder det.