Steffen Jacobsen: »Mareridtet er en halvandetværelses i Albertslund«

Ingen kunne længere se eller høre, at han mange år tidligere havde afsluttet 9. klasse med et snit på 03. At han var blevet mobbet i skolen og omsorgssvigtet derhjemme. At han havde gået på 10 forskellige folkeskoler. Og at han engang på sit fuldtidsarbejde i Olsson Møbler bar et væg-til-væg-tæppe, der var så tungt, at syningerne i hans sko sprang hele vejen rundt.

