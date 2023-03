»Jeg er ikke et hak bedre end dem, jeg kritiserer. Jeg er jo gift med en mand fra Hellerup«

Hun er opvokset i et stort hus med tjenestefolk. Men da forfatter Sofie Jama ankom til Danmark, blev hun øjeblikkeligt sat i en kasse – og i en klasse. »Klasse 5 består af de brune og af muslimerne. Dem, vi ikke taler om. Dem, vi er ligeglade med«, siger forfatteren, der som ung slog håret ud og tog jeans på for at kunne leve et fordomsfrit liv. Og i dag er hun »ikke et hak bedre end dem, jeg kritiserer. Jeg er jo gift med en mand fra Hellerup. Fra overklassen«.