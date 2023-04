Tine Maria blev sygemeldt med stress: »Det eneste, jeg så på, var min skærm. Og jeg så alt, alt for meget på mig selv«

Influencermarkedet vokser så hurtigt, at branchefolk ikke kan følge med, og myndighederne har svært ved at regulere markedet. Det er også en karrierevej, der er svær at balancere for influencerne.