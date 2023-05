»Jeg har grund til at være vred«

Anne Dorte Michelsen har altid været helt sin egen i showbiz, og det har hun fået hug for: Hun er blevet kaldt ’kedelig’, ’tantet’ og ’den evigt menstruerende’. Politikens Gudrun Marie Schmidt har mødt den 64-årige sanger og sangskriver, der udgiver nyt album. På vejen hertil har hun lært, at hun deler sin vrede med andre kvinder – og hun accepterer ikke, at vi mister relevans, bare fordi vi bliver ældre. For det er, som det altid har været med hende: Der er noget, der skal siges.

