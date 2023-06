Big Joe ser skræmmende ud, men han havde faktisk mest brug for at blive trøstet lidt

Big Joe er en ni meter lang allosaurus, der formentlig har vejet halvandet ton og været en frygtindgydende kødæder i juratiden for 155 millioner år siden. Selv som skelet ser den store fyr skræmmende ud, men når man kigger nærmere på dens kranium, viser det sig, at der er nogle bittesmå huller i snuden.

Videnskabsfolk mener, at der er tale om nervebaner, og det kan betyde, at selv om Big Joe nok var noget af et monster, havde han også hang til at kæle og gnubbe snuden op ad sine artsfæller.