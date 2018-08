»Faldgruppe«, »verballet« og »kolega«: Studerende på universitetet fejler i simpel stavning og grammatik

Ifølge Birgitte Darger, repræsentant for Dansklærerforeningen i gymnasierne, er undersøgelsen interessant, og hun synes ikke, at den peger på, at de studerende er dårlige til at stave. Hun påpeger, at fejl med nutids-r, sammensatte ord og stumme bogstaver går igen hele vejen fra folkeskolen og langt op i de færdiguddannedes rækker, og hyppigheden ændrer sig efter kontekst. Studerendes omstilling fra ’gymnasiesprog’ til akademisk sprog vil således øge risikoen for fejl.

»I dag insisterer vi ikke kun på, at det at kunne skrive handler om sproglig korrekthed. Danskundervisningen handler også om, at man skal kommunikere noget meningsfyldt til mennesker, så de kan forstå det. Skal manglende kommaer eller problemer med det stumme nutids-r gøre, at en ung ikke kan komme på universitetet?«, spørger Birgitte Darger.

Afblæs kommakrigen

Mange diskussioner kan – og vil – med garanti blive taget om korrektheden af folkeskole- og gymnasieelevernes sprog, men som det fremgår af undersøgelsen fra SDU, er der særligt et sted, der volder problemer: kommareglerne.

De danskstuderende havde således fejl i 35 procent af kommaerne, de journaliststuderende i 25 procent. Og næsten tre fjerdedele af de fejlplacerede eller manglende kommaer relaterer sig til Danmarks måske mest omdiskuterede grammatiske element, startkommaet, som 91 procent af de studerende valgte at sætte.

»Undersøgelsen viser tydeligt, at der er stor forvirring med hensyn til startkomma. Dansk Sprognævn anbefaler, at man undlader at bruge det, og de studerende ville undgå mange fejl, hvis de fulgte den anbefaling, for startkomma kræver meget kendskab til grammatik«, siger Rathje.

Sabine Kirchmeier mener, at undersøgelsen understøtter Sprognævnets anbefaling om at droppe startkommaet.

»Startkommaet er det komma, vi har sværest ved, men alle tror, det er nemt at sætte. 91 procent af de studerende i undersøgelsen vælger at sætte det, og så er det ganske absurd, at det udgør over 70 procent af de manglende kommaer. Det ville give bedre mening, at man dropper startkommaet ligesom på engelsk, svensk og norsk, for folk udelader det helt naturligt, og det betyder ikke noget for forståelsen«, siger Sabine Kirchmeier.