Ugens bogsladder: Bestsellerforfatter er på sporet af en sexskandale hos de norske socialdemokrater Det er aldrig et godt tegn, når den norske journalist og forfatter Åsne Seierstad pludselig dukker op ude i kulissen. Det har hun senest gjort hos Arbeiderpartiet, der er ramt af en sag om sexchikane.

Hun har gået rundt i stuerne hos en boghandlerfamilie i Kabul. Hun sad på tilhørerpladserne, da Anders Behring Breivik blev dømt for terror. Og hun fulgte i fodsporene på to somaliske døtre, der forlod Norge for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Hendes navn er Åsne Seierstad. Hun er journalist og forfatter, og de tre nævnte projekter resulterede alle i tre meget omtalte bestsellere. ’Boghandleren i Kabul’, ’En af os’ og ’To søstre’.

Det er aldrig noget godt tegn, hvis hun pludselig dukker op ude i kulissen, som hun gjorde den sidste weekend i januar. Da holdt Arbeiderpartiet ekstraordinært landsstyremøde i Gardermoen et stykke uden for Oslo. På tilhørerpladserne sad Åsne Seierstad, og med sig i bagagen havde hun ideen til et nyt projekt. En bog om sexskandalen, der i kølvandet på #MeToo-bevægelsen har kostet Trond Giske, næstformanden i partiet, en politisk karriere.

»Det er interessant at se, når der kommer en bevægelse, som ændrer spillereglerne både i kulturlivet og i politik. Forlydender om sexchikane, som man tidligere fik lagt låg på, kommer op til overfladen«, som Seierstad fortæller til avisen Klassekampen.

Man kan dårligt påstå, at de norske medier har forbigået skandalen i Arbeiderpartiet i tavshed. Dækningen har været massiv.

»Fordelen ved en bog er, at man kan træde et skridt tilbage fra nyhedsstrømmen, og der vil være plads til at klarlægge en række forskellige forhold ved sagen«, siger Seierstad, som vil tale med flest mulige for at få alle nuancer med.

Seierstad fortæller til avisen, at hun kun er i den indledende fase, men i Arbeiderpartiet kan de lige så godt forberede sig på, at det nok ikke alene bliver en historie om nogle enkeltstående chikanerier. De norske mediers tætte dækning af sagen viste i december, at det også handler om magt.

I starten af december omtalte Dagens Næringsliv en læk fra et gruppemøde i Stortinget. Her blev der advaret imod, at man forsøgte at anvende rygter om sexchikane som led i en magtkamp i partiet.

En uge senere bragte tabloidavisen VG sin første artikel om Trond Giske og detaljer om en sms-korrespondance med en pige i partiets ungdomsorganisation. Partileder Jonas Gahr Støre afviste i første omgang, at der var et problem, men i løbet af december dukkede flere indberetninger op fra kvindelige partimedlemmer. Anonyme kilder mente, Giske var udsat for en smædekampagne i partiet. Derefter sygemeldte Giske sig, så blev han fritaget for sin post på ubestemt tid, indtil han 7. januar trak sig.

Mere speget

Der bliver nok at skrive om for Åsne Seierstad, men sagen kan blive endnu mere speget, for Seierstad kan selv komme i skudlinjen, når bogen til sin tid foreligger. Seierstad har stået fadder for Trond Giskes ældste datter.

»Det er vigtigt for mig at præcisere, at jeg ikke er en nær ven af Giske. Det er korrekt, at han har en datter med min barndomsveninde, og vi har truffet hinanden i nogle sociale sammenhænge, men vi står ikke hinanden nær«, forsikrer Seierstad.